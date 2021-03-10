Вся королевская ...ть

Все счастливые семьи счастливы одинаково, каждая королевская семья несчастлива по-своему. Скандальное интервью принца Гарри и его супруги - актрисы Меган Маркл снова напомнило нам, что все люди...

Предлагаем на выбор знаковые фильмы и сериалы, которые позволяют лучше понять, как у них там все устроено

Члены королевской семьи

The Royals США, Великобритания 2015 - 2018 | 4 сезона

В центре сюжета этого блестящего сериала - вымышленная британская королевская семья, которая проводит свои беззаботные роскошные дни в Лондоне и весьма отличается от стандартных принципов привычной чопорности монархии. Члены семейства ведут разгульную жизнь, купаются в роскоши, часто показывают себя в дурном свете и просто пользуются всеми преимуществами статуса, становясь гедонистами. Но все меняется, когда наследник престола Роберт неожиданно погибает...





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Принцесса Монако

Grace of Monaco Франция, 2014 | 98 минут

Любимый Тим Рот и неизменно великолепная Николь Кидман в биографической мелодраме о жизни Грейс Келли – кинозвезды, которая исполнила мечту всех девочек в возрасте от 5 до 45 – стать настоящей принцессой и счастливо жить в замке с прекрасным принцем. Оставив блестящую голливудскую карьеру, кинодива вышла замуж за князя Ренье III и стала княгиней Монако. Сказка перестала быть такой уж сказочной, когда в нее вмешалась политические игры: Шарль де Голль решил оккупировать Монако. В то же самое время туда же прибыл Альфред Хичкок со сценарием своего нового фильма, на главную роль в котором он хотел пригласить кого? Правильно...

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Испанская принцесса

The Spanish Princess США 2019 – 2020 | 2 сезона

Исторический сериал, где принцесса-то испанская, но при дворе – английском. Сами понимаете размах интриг! Екатерину Арагонскую выдают замуж за принца Артура, но тот скоропостижно умирает. Все, прощай корона? Не-ет, Екатерину так просто не остановить, она нацеливается на нового наследного принца…





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Прощай, моя королева

Les adieux à la reine Франция, Испания 2012 | 95 минут

Последние дни великолепного Версаля, когда замок был полон красивых дам и галантных кавалеров, а роскошь виднелась в каждой детали. Но приходит день взятия Бастилии, и жизнь Марии-Антуанетты (Диана Крюгер) кардинально меняется. До последнего преданной королеве остается девушка Бонда Леа Сейду...





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Иииии.... Конечно же, Игра престолов

Game of Thrones США, Великобритания 2011 - 2019 | 8 сезонов

Что тут сказать, битва за Железный трон - абсолютно культовый сериал XXI века. Искренне завидуем тем, кто будет смотреть его первый раз и, кстати, рекомендуем начать смотреть его заново тем, кто ночи не спал и неделями ждал каждой новой серии и каждого нового сезона. Сейчас на oll.tv можно посмотреть его целиком - все 8 сезонов - хороший повод запойным сериалом отметить годовщину первого локдауна!



