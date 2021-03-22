Переводимо стрілки! Фільми про подорожі у часі

В останню неділю березня, рівно о третій годині ночі, всі ми зробимо часовий стрибок в майбутнє.

Подорожі в часі – одна з найулюбленіших тем кінематографу. Часові петлі, парадокси вбитих дідусів, вплив зміненого минулого на реальність, різноманітні конфігурації машини часу – цього в кіно у достатку.

Представляємо вам 5 фільмів і серіалів, які змушують задуматися про час і отримати справжнє задоволення від перегляду.

Прибульці з минулого





Beforeigners |Норвегія 2019| 1 сезон

У сучасному Осло загадковим чином з'являються люди з різних історичних періодів: кам'яного віку, епохи вікінгів, середини XIX століття. При цьому ніхто з них не пам'ятає і не розуміє, як опинився в нашому часі. Мігранти з минулого поступово обживаються в сучасному світі: хтось приймає його правила, а хтось продовжує жити за старими звичаями і говорити давньоскандинавською мовою. Розслідування вбивства жінки з палеоліту доручено слідчому Ларсу і його напарниці Алфільдре – дівчині з епохи вікінгів, першому поліцейському з подвійним минулим.





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Початковий код

Source Code |США, Канада, 2011 | 99 хвилин

Щоб запобігти теракту у поїзді, що мчить до Чикаго, є лише 8 хвилин. Саме стільки часу є у спецагента, що знову і знову переміщується у свідомість іншої людини в останні хвилини його життя. Він якнайшвидше має розібратися хто заклав бомбу та знешкодити злочинця, що незабаром висадить у повітря значну частину багатомільйонного міста.

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Опівночі в Парижі

Midnight in Paris |Франція, США 2011 | 94 хвилини

Надихаючий фільм великого і прекрасного Вуді Аллена в його фірмовому жанрі інтелектуального ромкому. Що якщо ти народився в «не своєму часу»? Що якщо ти магічним чином раптово опинишся в «своєму»? Що якщо на одну ніч твоїми співрозмовниками стануть Модільяні, Далі, Хемінгуей і Фіцджеральд?.. Оскар і Золотий Глобус за найкращий оригінальний сценарій. Приголомшливий акторський склад на чолі з Оуеном Уілсоном, Маріон Котійяр і Рейчел Макадамс.





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Міністерство часу

El ministero del tiempo |Іспанія 2012 | 4 сезони

В одній з нічим не примітних будівель у центрі Мадриду розташована секретна урядова установа. Її головна функція – захист минулого Іспанії від часових шахраїв, що прагнуть переписати хід історії заради своїх інтересів. Переходи в різні епохи можливі через «двері часу», існують спеціальні патрулі, що усувають порушення, і навіть одна страшна середньовічна в'язниця для часових злодіїв. У сюжет майстерно вплетені головні історичні події, генії та великі постаті Іспанії – серіал варто дивитися навіть заради самоосвіти.





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Призначення (Патруль часу)

Predestination |Австралія 2014 | 99 хвилин

Фантастичний фільм по оповіданню Роберта Хайнлайна «Всі ви зомбі» відразу отримав визнання у середовищі кінокритиків. Бюро часу було створено для запобігання злочинів. Його найкращій агент переміщається у часовому просторі аби знайти зловмисника та знешкодити його. Але існує один злочинець, з яким не може впоратися ніхто – Пшик-Підривник, терорист, що спеціалізується на бомбах.



